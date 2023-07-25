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        Kazada ölen anaokulu müdürü, son yolculuğuna uğurlandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:33
        Kazada ölen anaokulu müdürü, son yolculuğuna uğurlandı

        Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM otoyolu geçişinde arızalanan otomobil yüklendiği sırada, arkadan gelen TIR'ın, çekici ile otomobile çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerden anaokulu müdürü Özlem Ayna (44) toprağa verildi. Tutuklanan TIR sürücüsü Özgür Ergin'in ifadesinde, "Dalgınlık sebebiyle araçları son anda fark ettim. Araçları fark ettiğimde çok geçti. Frene bassam da duramadım. Çekici ve otomobile çarptıktan sonra durabildim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

        Kaza, 24 Temmuz saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkisinde meydana geldi. Bursa'da bir yakınının düğününden dönen anaokulu müdürü Özlem Ayna'nın kullandığı 41 ANN 173 plakalı kiralık otomobil arızalandı. Ayna, bu sırada oradan geçen Erdinç Gökçimen'in (30) kullandığı 41 AGA 265 plakalı çekiciyi, arıza yapan aracı çekmesi için durdurdu. Otomobil, çekiciye yüklendiği sırada, arkadan gelen Özgür Ergin'in kullandığı 41 VA 285 plakalı TIR, araçlara çarptı. Kazada, Özlem Ayna ve çekici sürücüsü Erdinç Gökçimen hayatını kaybetti. Otomobildeki Zeynep Ayna ile Birgül Akbudak (43) ağır yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Özgür Ergin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çekici sürücüsü Erdinç Gökçimen´in cenazesi dün, Derince Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Kazada hayatını kaybeden özel bir anaokulunda müdürlük yaptığı öğrenilen Özlem Ayna için Körfez Kent Emlak Konut Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Ayna´nın mesai arkadaşları, öğrenci velileri, akrabaları ve yakınları katıldı. İkiz çocuk annesi olan Özlem Ayna, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı´nda toprağa verildi.

        2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de ağır yaralanmasına sebep olan ve tutuklanan TIR sürücüsü Özgür Ergin´in Ergin´in ifadesinde, "Dalgınlık sebebiyle araçları son anda fark ettim. Araçları fark ettiğimde çok geçti. Frene bassam da duramadım. Çekici ve otomobile çarptıktan sonra durabildim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

        2023-07-25 15:32:34

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