Polis cinayeti kan damlalarını takip ederek çözdü

Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde Kaptan Kırdudu´nun (26) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, bölgedeki kamera kayıtlarını izleyen polis olay gecesi kendisinden kan damlayarak ilerleyen bir kişiyi tespit etti. Kan damlalarının izini süren polis kendisi de yaralı olan katil zanlısı Murat Ekemen'i (40), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Kocaeli´nin Derince ilçesinde 23 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, Mimar Sinan Parkı içerisinde bir kişiyle tartışan Kaptan Kırdudu, karın ve baldır bölgelerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, park çevresindeki tüm iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde, uzak mesafeden geçen bir kişinin üzerinden kan damladığını tespit eden ekipler, bölgeye giderek kan damlalarını takip etti.

YAN BAKMA İDDİASI

Katil zanlısını tespit eden polis ekiplerinin dün düzenlediği operasyonla şüpheli Murat Ekemen, gözaltına alındı. Ekemen'in ifadesinde; Kırdudu ile yan bakma sebebiyle tartıştıklarını ve tartışmanın büyümesi üzerine olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Gözaltına alındığında yaralı olduğu belirlenen katil zanlısı Murat Ekemen, hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Ekemen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2023-07-25 19:26:54