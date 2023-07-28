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        Elinde çiçekle yürüyen kadını vuran şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:48
        Elinde çiçekle yürüyen kadını vuran şüpheli yakalandı

        Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te elinde çiçek, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen S.A. (37) adlı kadını elinden ve bacağından vuran B.İ., olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde tekneler önünde meydana geldi. S.A. isimli kadın, elinde çiçekle, arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü sırada tabancayla yanına yaklaşan erkek tarafından vuruldu. Elinden ve bacağından yaralanan S.A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Taksiyle İzmit SEKA Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alınan S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polis ekipleri yaptığı çalışmayla şüphelinin B.İ. olduğunu tespit etti. B.İ., düzenlenen operasyonla olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

        2023-07-28 14:47:34

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