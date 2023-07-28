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        FETÖ´nün finans kaynaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:06
        FETÖ´nün finans kaynaklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

        Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de FETÖ/PDY´ye finansman sağlayan ve örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterenlere yönelik, 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 Temmuz'da 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' düzenlendi. Örgüte finansal destek sağlayan ve örgütün güncel yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 14 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        Evlerde yapılan aramalarda 38 bin 250 dolar, 900 euro, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının kendi aralarında kullandıkları programların da yüklü olduğu çok sayıda dijital materyal, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgüt üyelerine ait Yehova Şahitleri 2023 bölge ibadet ve üyelik yaka kartı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheli, bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

        2023-07-28 15:05:02

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