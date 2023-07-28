Belediyede birbirini öldüren iki arkadaşın cep telefonları incelemeye alındı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, 10 gün önce Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü´nde güvenlik görevlisi Kasım Kalın (32) ile teknik hizmetler birimi çalışanı Tamer Yatan´ın (51) aynı tabanca ile birbirini vurarak öldürdüğü olayın nedeni henüz belirlenemedi. Polis, soruşturma kapsamında 2 yakın arkadaş olduğu belirtilen Kalın ve Yatan'ın cep telefonlarını incelemeye aldı.

Olay, 18 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi´ndeki Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü´nde meydana geldi. Belediyede teknik hizmetler biriminde çalışan Tamer Yatan, Fen İşleri Müdürlüğü´nün güvenlik görevlisi Kasım Kalın´ın bulunduğu güvenlik kulübesine girdi. Burada taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavganın ardından Kasım Kalın, güvenlik hizmeti için kendisine verilen tabancayı çıkarıp ateş açtı. Mermi, Tamer Yatan´a isabet etti. Tamer Yatan, yaralı haldeyken Kasım Kalın´ın elinden tabancayı alıp ateş açtı. Kasım Kalın da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralı da kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürerken, olayın neden kaynaklandığı henüz tespit edilemedi. Soruşturma kapsamında Kalın ve Yatan'ın cep telefonları incelemeye alındı. El konulan telefonlardan birisinin açıldığı, diğerinin ise şifresinin kırılması için Ankara'ya gönderildiği bildirildi.

Olaydan üç gün önce Kasım Kalın'ın bir miktar altın bozdurduğu ve aracını sattığı öğrenildi. Cinayetin iki arkadaş arasında para meselesinden kaynaklanabileceği üzerinde durulduğu ifade edildi.

Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü´nde yaşamını yitiren Kasım Kalın ve Tamer Yatan için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-07-28 15:12:13