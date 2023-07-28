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        Kocaeli'de Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:11
        Kocaeli'de Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi

        Selda Hatun TAN/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı. 

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Körfez ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbarın ardından çalışma başlattı. Jandarma, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Evlerde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN

        2023-07-28 16:10:59

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