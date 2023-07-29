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        VİRAJI ALAMAYAN KAMYONET DERE YATAĞINA DEVRİLDİ: 2 YARALI  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 01:05
        VİRAJI ALAMAYAN KAMYONET DERE YATAĞINA DEVRİLDİ: 2 YARALI  

        KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde virajı alamayan kamyonet takla atarak önce ağaca çarptı, ardından da dere yatağına devrildi. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Yudum Sokak´ta meydana geldi. Yusuf Karabacak idaresindeki 42 ANL 402 plakalı kamyonet, virajı döndüğü sırada takla atarak önce ağaca çarptı, ardından da dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye geldi. İtfaiye ve UMKE ekibinin çalışması sonucu kamyonda sıkışan Yusuf Karabacak ve yanında bulunan Durmuş Aydın'a sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kamyonet, çekici ile alandan kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)Görüntü Dökümü

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        -Düşen kamyonetten görüntüler

        -Ekiplerin çalışmaları

        -DetayHaber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Nazım Özgün ERBULAN

        2023-07-29 01:04:12

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