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        Kavgayı ayıran eski şampiyonun iş yerine pompalı tüfekle saldırı; o anlar kamerada

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:20
        Kavgayı ayıran eski şampiyonun iş yerine pompalı tüfekle saldırı; o anlar kamerada

        Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde eski Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Ömer Çetin'in iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Çetin saldırıdan birkaç saat önce sokakta kavga eden 2 kişiyi ayırdığını, taraflardan birinin gelip, dükkanına ateş açtığını söyledi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Berk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; sokakta iş yeri bulunan eski Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu Ömer Çetin, kavga eden 2 kişiyi araya girip, ayırdı. Olaydan sonra kavga karışan taraflardan M.Ü., saat 21.00 sıralarında Çetin'in iş yerinin önüne gelip, spor çantasından çıkardığı pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Küfürler de yağdıran saldırgan kaçarken, saçmaların isabet ettiği iş yerinin camları kırıldı. İhbar sonrası çalışma başlatan polis, M.Ü.'yü olayda kullandığı değerlendirilen tüfek ile yakaladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, Ömer Çetin yaşananları anlattı.

        'ALLAH'TAN 5-10 DAKİKA ÖNCESİNDEN ÇIKMIŞTIK'

        Sokakta kavga eden kişileri ayırdığını, olay ile ilgili ilgisi olmadığını, ardından iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldığını anlatan Çetin, "Şikayetçi oldum çünkü konu ile ilgili hiçbir alakam yok. Kavga seslerini duyunca yardımcı olmak için oraya gittim. Gittiğimde sadece ağız münakaşası vardı. Birini tanıyordum, aldım onu sakinleşsin diye buraya getirdim. Onlardan biri, gece geliyor ve burada pompalı tüfekle ateş ediyor. Zaten 5-10 dakika öncesinden çıkmıştık. Yanımda çocuklar vardı; Allah'tan çıkmışız. Dükkanda maddi zarar var. Bu tarz kendini bilmez insanların bence tutuklanması gerekiyor. Şehir magandası gibi eline silah alıp, ateş etmek; nerede yaşıyoruz yani?" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN

        2023-07-30 16:19:11

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