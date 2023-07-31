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        Uyuşturucu taşıdıkları otomobili TEM´de bırakıp kaçtılar (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:48
        Uyuşturucu taşıdıkları otomobili TEM´de bırakıp kaçtılar (2)

        ARAÇTAKİ 7 VALİZDEN 119 KİLO ESRAR ÇIKTI

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polisin takibi sırasında içindekiler tarafından TEM Otoyolu'na terk edilen otomobilde 7 valizde 119 kilo esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 ruhsatsız tabancaya da el konuldu. Ormana kaçan 5 şüpheli ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)

        Dinçer AKBİRNazım Özgün ERBULAN/KOCAELİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN

        2023-07-31 16:47:07

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