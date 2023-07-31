Eski şampiyonun iş yerine tüfekle ateş açan şüpheli adli kontrolle serbest

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, başka biriyle kavga ederken araya girip kendilerini ayıran eski Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Ömer Çetin'in iş yerine pompalı tüfekle ateş açan M.Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ü.'nün ifadesinde, olayı bir anlık gafletle yaptığını söylediği öğrenildi.

İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Berk Sokak'ta iş yeri bulunan Türkiye vücut geliştirme şampiyonu Ömer Çetin, önceki gün saat 17.00 sıralarında kavga eden 2 kişiyi araya girip, ayırdı. Olaydan 4 saat sonra kavgaya karışan taraflardan M.Ü., Çetin'in iş yerinin önüne gelip, spor çantasından çıkardığı pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saldırgan kaçarken, saçmaların isabet ettiği iş yerinin camları kırıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, M.Ü.'yü olayda kullandığı değerlendirilen tüfek ile yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ü. adliyeye sevk edildi. M.Ü., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ü.' nün ifadesinde çok pişman olduğunu ve bir anlık gafletle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2023-07-31 17:18:02