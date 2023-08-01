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        Otomobillerinde 119 kilo esrar ele geçirilen 5 şüpheliden 4'ü adliyede

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:39
        Otomobillerinde 119 kilo esrar ele geçirilen 5 şüpheliden 4'ü adliyede

        Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan yapılan takip sonucu yakalanan, otomobillerinde yapılan aramada ise 119 kilo esrar ele geçirilen 5 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. Kaçtığı ormanda yaralı bulunan şüphelinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu'nda şüphelendikleri 2 aracı durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, ihtara uymadı. Bu sırada araçlar, ekip otosuna da çarparak ilerledi. Polis ise kaçan şüphelilerin peşine düştü. TEM Otoyolu Körfez geçişinde 34 AY 0319 plakalı otomobildeki 2 kişi, 1 şeridi araçla kapattı. Şüphelilerden biri ormana kaçarken, diğeri otoyolda polis ekiplerince yakalandı. Ormanda bulunup, gözaltına alınan R.T.'nin (20) ise yaralandığı belirlendi. Diğer araç da Hereke kesiminde durduruldu ve içindeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Her iki araçta yapılan aramada; 7 valiz içerisinde 119 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. D.A. (18), H.B. (20), L.C. (22) ve M.A. (23) işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken, yaralı R.T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2023-08-01 14:38:09

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