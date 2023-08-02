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        Otomobillerinde 119 kilo esrar ele geçirilen 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:21
        Otomobillerinde 119 kilo esrar ele geçirilen 5 şüpheli tutuklandı

        Selda Hatun TAN(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, takip sonucu yakalanan, otomobillerinde yapılan aramada 119 kilo esrar ele geçirilen 5 şüpheli, tutuklandı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün TEM Otoyolu'nda şüphelendikleri 2 aracın sürücülerine durmaları yönünde ihtarda bulundu. Ancak şüpheliler, ihtara uymadı. Bu sırada araçlar, ekip otosuna da çarparak ilerledi. Polis ise kaçan şüphelilerin peşine düştü. TEM Otoyolu Körfez geçişinde 34 AY 0319 plakalı otomobildeki 2 kişi, 1 şeridi araçla kapattı. Şüphelilerden biri ormana kaçarken, diğeri otoyolda polis ekiplerince yakalandı. Ormana kaçan R.T. (20) ise yaralı bulundu. R.T. hastaneye götürüldü. Her iki araçta yapılan aramada 7 valiz içerisinde 119 kilo esrar ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        D.A. (18), H.B. (20), L.C. (22) ve M.A. (23) emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ormanda yakalanıp, hastanede tedavi altına alınan R.T. ise taburcu oldu. Polisteki sorgusu sonrası R.T. de adliyeye sevk edildi. Toplamda 5 şüpheli, tutuklanıp, cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

        2023-08-02 16:20:33

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