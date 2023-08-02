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        Kumar oynayan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 19:19
        Kumar oynayan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, kumar oynayan 3 kişiye de para cezası kesildi.

        İzmit'te polis ekipleri tarafından umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir iş yerinde kumar oynayanlar suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından iş yeri sahibi K.Ö., `kumar oynamaya yer sağlamak´ suçundan adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Kumar oynayan 3 kişiye ise idari para cezası kesildi. Kumar parası olduğu belirlenen bin 350 TL paraya el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

        2023-08-02 19:18:38

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