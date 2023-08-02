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        Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 19:39
        Kontrolden çıkan TIR menfeze devrildi: 1 ölü

        Dinçer AKBİRNazım Özgün ERBULAN/ DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde kontrolden çıkan TIR, yol kenarındaki su menfezine devrildi. Kazada TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Adih Zeybek idaresindeki 34 VS 3358 plakalı konteyner yüklü TIR, rampadan indiği sırada virajı dönemeyerek kontrolden çıktı. Yol kenarındaki su menfezine devrilen TIR'ın sürücüsü araçtan fırlayarak beton zemine düştü. Kazanın etkisiyle kayan TIR, sürücünün üzerinden geçti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde sürücü Adih Zeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından, sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

         Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Devrilen TIR'ın kaldırılma çalışmaları devam ediyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-02 19:38:41

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