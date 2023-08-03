DUR İHTARINDAN KAÇAN ŞÜPHELİLER, TAKİP EDEN POLİSLERE ATEŞ AÇTI: 1 POLİS YARALI  

KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde ekiplerin `dur´ ihtarına uymayan otomobildeki şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis memuru kolundan yaralandı. Takip sırasında ekiplerin önünü keserek durdurduğu otomobildeki 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaralı polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay, gece saat 01.00 sıralarında Pirirsis Mahallesi, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Şüphe üzerine 34 MHD 48 plakalı otomobili takibe alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Amirliği´ne bağlı sivil ekipler içerisinde şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak istedi. Polis ekibinin `Dur´ ihtarına uymayan şüphelilerin araçla kaçması üzerine ekipler takip etti. Tuzla Caddesi üzerinde sıkıştırılan otomobil sürücüsü yakalanmamak için ekip otosuna tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri polis memuru C.B.´nin koluna isabet etti.Olayın ardından şüphelilerin araçla kaçtığı güzergah üzerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polis ekipleri kaçan aracın önünü keserek durdururken, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kolundan yaralanan polis memuru C.B., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

-Yakalanan araçta yapılan inceleme

-DetaylarHaber-Kamera:Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2023-08-03 03:39:29