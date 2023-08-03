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        Büşra'yı öldürmekle yargılanan sanık: Elimdeki bıçak boğazına saplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:44
        Büşra'yı öldürmekle yargılanan sanık: Elimdeki bıçak boğazına saplandı

        Erol POLAT/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde geçen yıl ekim ayında elektroşok cihazı ile etkisiz hale getirdiği 15 yaşındaki Büşra Kabataş´ı 20 kez bıçaklayan ve boğan, daha sonra da evde yangın çıkartan Taner Yaylacı, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasına çıktı. Yaylacı, "Bana tekme atması üzerine dengemi kaybedip üzerine düştüm. Elimdeki bıçak boğazına saplandı. Elektroşoku hiç kullanmadım. Pişmanım" dedi.

        Gebze Atatürk Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Büşra Kabataş, geçen yıl 7 Ekim günü Mustafapaşa Mahallesi´ndeki evinde Taner Yaylacı tarafından işkence edilerek öldürüldü. Elektroşok cihazı kullanarak etkisiz hale getirdiği Büşka Kabataş'ı 20 kez bıçakladıktan sonra boğarak öldüren Yaylacı, ardından evde yangın çıkartıp kaçtı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yangının, genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla yangın çıkarıldığı tespit edildi. Soruşturmada, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski sevgilisi Taner Yaylacı olduğunu belirledi. Cinayet şüphelisi, olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Yaylacı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        olayla ilgili ilk duruşma bugün Kandıra Ceza İnfaz Kurumları´na ait duruşma salonunda yapıldı. Mahkeme salonunda başka bir ilde bulunan cezaevinden Kocaeli´ye getirilen sanık Taner Yaylacı ile Büşra Kabataş´ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Büşra Kabataş´ın otopsi raporunda belirtilen 25 bıçak darbesi hakkında konuşan Taner Yaylacı, "Bana ait sadece bir bıçak darbesi var. Yakmadım, cinsel istismarda bulunmadım" dedi. Yaylacı, Büşra Kabataş´ın annesi A.Ç. ile 2018 yılında sevgili olduklarını ve kendisini aldattığından şüphelendiği için görüşmek üzere evine gittiğini söyledi. Yaylacı, kapıyı açan Büşra´nın annesinin kendisini kullandığını söylemesi ve hakaret etmesi üzerine Kabataş´ı kolundan tutup zorla yukarı çıkardığını ifade etti.

        'ELİMDEKİ BIÇAK BOĞAZINA SAPLANDI'

        Yaşanan tartışma sırasında Büşra´yı korkutmak amacıyla mutfaktan bıçak aldığını söyleyen Yaylacı, "Büşra yatağından hakaretler ediyordu. Bana tekme atması üzerine dengemi kaybedip üzerine düştüm. Elimdeki bıçak boğazına saplandı. Şoka girip kendimi dışarı attım. Üzerimde bulunan elektroşok cihazını, bıçağı ve elbiselerimi çöpe attım. Yakıcı alet bana ait değil. Elektroşoku hiç kullanmadım, pişmanım" dedi.

        Büşra Kabataş´ın annesi A.Ç., sanık ile sevgili olduklarını daha sonra ayrıldıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Erol POLAT

        2023-08-03 19:43:24

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