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        Doğa yürüyüşünde düşerek yaralanan kadını AFAD ve itfaiye kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 23:12
        Doğa yürüyüşünde düşerek yaralanan kadını AFAD ve itfaiye kurtardı

        Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde bulunan Nüzhetiye Şelalesi´ni görmek için doğa yürüyüşü yapan S.S. (51) adlı kadın düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaralı kadını metrelerce taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. 

        Olay, akşam saatlerinde Kocaeli´nin Gölcük ilçesinde bulunan Nüzhetiye Şelalesi´nde meydana geldi. S.S. isimli kadın, şelaleye giden patika yoldan yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düştü. Ayağını incitmesi nedeniyle S.S.´nin yürüyemediğini gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yaralı kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sedyeye alınan kadın, metrelerce taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından S.S., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

        2023-08-03 23:11:27

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