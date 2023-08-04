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        Zincir marketin deposundaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri alarma geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 23:30
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        Zincir marketin deposundaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri alarma geçti
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        Nazım Özgün ERBULAN/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesinin ardından alevler ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Kocaeli´nin Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan bir zincir marketin deposunda meydana geldi. Depoda bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının; deponun diğer kısımlarına sıçramaması için seferber oldu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınarak, ana binaya sıçraması önlendi.

        BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

        Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocaman, çok riskli bir yangın olduğunu belirterek, "Organize Sanayi Bölgesi´nde bir mağazanın deposunda çok büyük bir yangın ihbarı almamız üzerine biz de olay yerine geldik. Gerçekten çok riskli bir yangın. İlgili birimlerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye birimlerinin hızlı ve ani müdahalesiyle yangın söndürülmüş görünüyor. Deponun atıkların toplandığı alanda yangın çıktığı yetkililer tarafından söylendi. Yangın şu anda kontrol altına alındı, hatta söndürüldü. Ana binaya sıçrama riski önlenmiş görünüyor. Yangının neden çıktığına dair henüz bir yorum yapmak çok kolay değil. Kamera kayıtlarından ve yetkili birimlerin yarın yapacağı inceleme neticesinde ortaya çıkacaktır. Ama son günlerde havaların sıcak olması ve ülkede birçok yangının meydana gelmesi aslında hepimizi teyakkuz haline geçirmiş durumda. Biz de teyakkuz halindeydik" dedi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-04 23:29:57

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