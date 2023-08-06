Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sulama tankerine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama tankerine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde minibüsün sulama tankerine çarptığı kazada sürücü G.P., yaralandı.

        Kaza, Dumlupınar Mahallesi Doğanlar Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarındaki bitkileri sulayan İ.D. idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 41 PB 781 plakalı sulama tankerine, aynı yönde giden G.P. idaresindeki 55 AGC 963 plakalı minibüs çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs sürücüsü G.P., aracının içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan G.P.'yi bulunduğu yerden kurtardı. G.P., sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

        2023-08-06 12:07:44

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Trafikte yüksek sesle müzik cinayeti!
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        Epözdemir: Ahlaki de değil, vicdani de değil
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Küresel ısınma Cilo Dağı'nı da etkiledi! Buzullar eriyor
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        Cimbom'da orta saha mesaisi!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        O anlar kameraya yansıdı! Şiddetli rüzgarda şemsiye ile uçtu!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        Bu kadarına pes! Engelli erkek komşuya cinsel saldırı!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        2008'de iş insanını öldürüp varile koyup beton dökmüşlerdi!
        Çekemediler
        Çekemediler
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        Dünya ısınıyor, sivrisinekler evrim geçiriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        2 yıl önce kül olmuştu! Tekrar yeşeriyor
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        İstanbul'da feci kaza! İkisinde de kask yoktu!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmayın! Ateşten pazar!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Serindere Kanyonu, kavurucu sıcaklardan bunalanların kaçış noktası oluyor
        Serindere Kanyonu, kavurucu sıcaklardan bunalanların kaçış noktası oluyor
        Bakan Işıkhan "Şehir Buluşmaları" kapsamında Kocaeli'de ziyaretlerde bulund...
        Bakan Işıkhan "Şehir Buluşmaları" kapsamında Kocaeli'de ziyaretlerde bulund...
        Bakan Işıkhan: Tüm şehirleri alacağız
        Bakan Işıkhan: Tüm şehirleri alacağız
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kocaeli'de "Şehir Buluşmaları"nd...
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kocaeli'de "Şehir Buluşmaları"nd...
        'İnfial uyandıran olayların yaptırımı konusunda çok ciddi eksiklik söz konu...
        'İnfial uyandıran olayların yaptırımı konusunda çok ciddi eksiklik söz konu...
        Binaların tahliye edilmeden güçlendirilmesine imkan verecek yerli deprem sö...
        Binaların tahliye edilmeden güçlendirilmesine imkan verecek yerli deprem sö...