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        Hastane yolunu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere tepki

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 23:17
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        Hastane yolunu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan gençlere tepki
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        Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ'de asker eğlencesi yapan gençlerin, hastane yolunu trafiğe kapatıp müzik eşliğinde oynamaları tepkilere neden oldu. Yolu kapatan gençler kendilerini uyaranlara hakaret ederek bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı Sekbanlı Sapağı mevkisinde meydana geldi. Asker eğlencesi yapan gençler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden yolu ulaşıma kapatarak, açtıkları yüksek sesli müzik eşliğinde oyun oynadı. O esnada hastaneye gitmeye çalışan vatandaşlar araçlarından inerek eğlenen gençleri uyardı. Kendilerini uyaranlara hakaretler yağdıran gençler diğer sürücülerin de trafiği kapatmaları üzerine araçlarına binerek uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

        2023-08-06 23:16:04

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