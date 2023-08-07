Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama

Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.35 sıralarında Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında meydana geldi. Limanda bulunan silolarda bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

2023-08-07 15:09:04