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        Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: 5 yaralı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:29
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        Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: 5 yaralı (2)
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        5 KİŞİ YARALANDI

        Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın iddiaya göre kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlama sırasında yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. (DHA)Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

         DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2023-08-07 15:28:18

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