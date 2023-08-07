Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: 5 yaralı (2)
5 KİŞİ YARALANDI
Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamanın iddiaya göre kimyasal maddelerin etkileşime girmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlama sırasında yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. (DHA)Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR
2023-08-07 15:28:18