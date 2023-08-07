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        Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: 10 yaralı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:09
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        Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: 10 yaralı (3)
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        YARALI SAYISI 10´A YÜKSELDİ

        Derince ilçesindeki limanda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silolarında meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 10´a çıktı. Silolarda patlamanın yaşandığı an güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Patlamanın ardından yaralananların vücutlarında yanıklar oluştu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. (DHA)Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2023-08-07 16:08:52

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