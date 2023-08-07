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        Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: 12 yaralı (7)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:14
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        Derince Limanı'nda TMO silolarında patlama: 12 yaralı (7)
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        60 SİLODAN 13´Ü HASAR GÖRDÜ

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait silolarda yaşanan patlamanın ardından bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, incelemelerde bulundu. Bağcı'ya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal eşlik etti.

        'OLAYIN SEBEBİ KONUSUNDA TEKNİK İNCELEME YAPILACAK'

        İncelemelerin ardından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bugün saat 14.45 sularında Derince ilçemiz Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında, ilk değerlendirmemize göre, buğday tozu sıkışması sonucu kıvılcım almasını değerlendirdiğimiz bir patlama ve ardından yangın oluşmuştur. Olay öğrenilir öğrenilmez bölgeye tüm ekiplerimiz seferber edilmiş ve akabinde bizzat ilin valisi olarak olay mahaline geldim. Burada tüm ekiplerimizle beraber yaralılarımızı kurtardık ve süratli bir şekilde sağlık kuruluşlarına sevklerini sağladık. Şu an için tüm inceleme, araştırma, olayın nasıl olduğu, sebebi konusunda da gerekli teknik inceleme ve araştırmalar yapılacak. Bu inceleme ve araştırmadan sonra kesin neticeyle ilgili de ayrıca sizlere bilgi verilecektir" diye konuştu.

        '3 KARDEŞİMİZİN DURUMU BİRAZ DAHA AĞIR'

        Patlamada yaralananların durumu hakkında da bilgi veren Vali Yavuz, "Bu patlama sonucunda 12 kardeşimiz yaralanmıştır. Şu an için 3 kardeşimizin durumu biraz daha ağır olmakla birlikte diğer 9 kardeşimizin sağlık durumu daha iyidir. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bugün de yine Tarım Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Bağcı ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüzle beraber bir kez daha teknik ekiplerden gerekli bilgileri aldık. Konu her yönüyle inceleniyor ve araştırılıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

        '60 SİLOMUZUN 13'ÜNDE HASAR TESPİT ETTİK'

        Basın mensuplarının tahıl koridoruyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Vali Yavuz, "Bu konu çok farklı bir konu, tahıl koridoru biliyorsunuz. Tahıl koridoru konusu, Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomatik girişimleriyle Rusya, Ukrayna arasında ve Birleşmiş Milletler'in de katkılarıyla yapılan bir anlaşma neticesinde devam eden bir süreçtir. Bu sürecin Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın takibiyle inşallah anlaşmayla sonuçlanmasını ümit ediyoruz. Şu anda bizim burada 60 silomuz var. 13'ünde hasar olduğunu tespit ettik. Biraz önce ifade ettiğim gibi incelemelerimiz, araştırmalarımız halen devam ediyor" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

        2023-08-07 21:13:21

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