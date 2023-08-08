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        TMO silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ü taburcu oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:48
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        TMO silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ü taburcu oldu
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        Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi´nin (TMO) silolarında meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden 3´ü tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hastaneden çıkan işçilerden Şükrü Tarık Kara, "Yıllardır burada çalışıyorum. Eskiden ufak tefek şeyler olmuş ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Böyle büyüğünü ilk defa gördüm" dedi. 

        Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi´nin silolarında meydana gelen patlamada 12 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan 12 işçiden 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Yaralılardan 1´inin Kartal Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildiği, Kocaeli´de 2´si entübe olmak üzere 8 yaralının hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Patlama sırasında yaralanıp, taburcu olan kamyon şoförü Şükrü Tarık Kara, "Kamyonla kantara yaklaşmıştım. Arabamla kantara girecektim. O ara birden patlama oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra biraz zaman geçti yanıma polisler geldi beni aşağıya indirdiler. Sağa sola baktım sonra hastaneye gittik. Kaburgam kırık, sağ tarafımdan taş geldi. O gün anormal bir şey yoktu malın sonu çıkmak üzereydi. Sevkiyat vardı 3 araba kalmıştı. Biz de onun içindeydik. Böyle bir durum başımıza geldi" diye konuştu.

        'ARACIMI GÖRMEYE GELDİM'

        Daha önce yangınların olup olmadığı sorusu üzerine Kara, "Bazen oluyormuş diye duyuyordum. Kendim görmedim" dedi. Kara, `5 gün önce de burada yangın çıktığı, buğdayların yandığı itfaiyenin birkaç günde söndürdüğü söyleniyor´ sorusuna ise "Bazen öyle oluyor" diye yanıtladı. 

        Aracını görmeye geldiğini belirten Kara, "Aracımda hasar var. Merak ettim. O nedenle geldim. Göçük altında olan kimseyi görmedim. Yangın öbür tarafta alevlenme oldu. Yıllardır burada çalışıyorum. Eskiden ufak tefek şeyler olmuş ama ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Böyle büyüğünü ilk defa gördüm" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2023-08-08 11:47:27

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