TMO silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ü taburcu oldu (2)

PATLAMADA YARALANAN 10 GÜVERCİN DE TEDAVİYE ALINDI

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında meydana gelen patlamada birçok güvercin yaralanırken, bir kısmı da öldü. Zabıta ekipleri, yaralı güvercinleri alandan alıp tedavileri için Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi. Vücutlarında yanıklar oluşan 10 güvercin tedaviye alındı. (DHA)Selda Hatun TAN/ KOCAELİ (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

2023-08-08 12:54:26