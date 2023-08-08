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        TMO silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 6'sı taburcu oldu (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:27
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        TMO silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 6'sı taburcu oldu (4)
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        6 YARALI TABURCU OLDU

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 yaralıdan 6'sının taburcu olduğunu duyurdu. Vali Yavuz, paylaşımında, "Derince ilçemizde TMO silolarında dün meydana gelen patlamada yaralanan 12 kardeşimizden 6'sı tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

        2023-08-08 17:26:13

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