Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hastanenin bilgisayar sistemi çöktü, acil hastalar kapıdan döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanenin bilgisayar sistemi çöktü, acil hastalar kapıdan döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgisayar sisteminin çökmesi nedeniyle acil servise gelen hastalar geri gönderildi, bazı hastalar da koltuklarda yatarak bekledi.

        Darıca ilçesinde özellikle gece saatlerinde hasta yoğunluğunun yaşandığı ve kimi günler kapıda kuyrukların oluştuğu Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bilgisayar sistemi çöktü. Gece rahatsızlanıp acil servise gelen hastalardan, sistem çöktüğü gerekçesiyle saat 05.00'e kadar hizmet verilemeyeceği ifade edilerek başka hastaneye başvurmaları istendi. Muayene için gelen bazı hastalar da koltuklarda uyuyarak sistemin onarılmasını bekledi. Sistemin, sabah saat 05.30'da onarıldığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

        2023-08-09 09:55:18

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Boşanma aşamasında sokakta darp etti!
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber! Sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber! Sıcak havaya bağlı ölüm riski daha yüksek
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
        Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarırken boğuldu!
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        ‘X’, neden İngilizce'deki en güçlü harf olabilir?
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam

        Benzer Haberler

        TMO silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 6'sı taburcu oldu (4)
        TMO silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 6'sı taburcu oldu (4)
        Kocaeli'de temmuzda düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan 55 şüpheli t...
        Kocaeli'de temmuzda düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan 55 şüpheli t...
        TMO silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ü taburcu oldu (3)
        TMO silolarındaki patlamada yaralanan 12 kişiden 3'ü taburcu oldu (3)
        Zincir marketin ana deposunda yangın
        Zincir marketin ana deposunda yangın
        Kocaeli'de çocuk parkında yangın çıkaran kişi güvenlik kamerasınca görüntül...
        Kocaeli'de çocuk parkında yangın çıkaran kişi güvenlik kamerasınca görüntül...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincir marketin deposundaki yangın kontrol altına a...
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de zincir marketin deposundaki yangın kontrol altına a...