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        TIR'daki uyuşturucuyu eğitimli köpek 'Millov' buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 11:51
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        TIR'daki uyuşturucuyu eğitimli köpek 'Millov' buldu
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        Selda Hatun TAN/KOCAELİ(DHA)KOCAELİ´de polis tarafından durdurulan TIR´da narkotik köpeği Millov ile yapılan armada 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 2 kilo 315 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan TIR´da arama yapıldı. Eğitimli köpek Millov´un da kullanıldığı aramada, motor kısmındaki motor yağı kutularının içine ve sigara kartonlarına saklanmış 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 4 paket halinde 2 kilo 315 gram esrar ele geçirildi. TIR şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

        2023-08-09 11:50:56

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