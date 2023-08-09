TMO silolarındaki patlamada yaralılardan 1'i yaşamını yitirdi (2)

PATLAMADA YARALANAN KALKAN KURTARILAMADI

Kocaeli´nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi´ne ait silolarda 7 Ağustos günü meydana gelen patlamada ağır yaralanan 3 kişiden Ekrem Kalkan, tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılarla ilgili son durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

'4 HASTAMIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda pazartesi günü meydana gelen patlamada yaralanan 12 kişiden biri sevk edilmiş olduğu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kendisine Allah´tan rahmet, ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralananlardan 7´si tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 2´si yoğun bakımda olmak üzere 4 hastamızın tedavisi ise halen Kocaeli Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

2023-08-09 18:59:04