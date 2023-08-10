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        Yakalanan 163 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:54
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        Yakalanan 163 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi
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        Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)-KOCAELİ ile çevre illerde yapılan denetimlerden yakalanan 163 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

        Kocaeli ve çevre illerde polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 163 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, ilk işlemlerinin ardından Kocaeli Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözetim altında tutulan göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

        2023-08-10 11:53:31

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