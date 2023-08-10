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        Kandıra'nın bazı sahilleri ile Akçakoca´da denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 12:16
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        Kandıra'nın bazı sahilleri ile Akçakoca´da denize girmek yasaklandı
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        Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesindeki Kerpe, Miço koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plajlar ile Düzce´nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı.

        Kocaeli'nin Karadeniz´e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Kaymakamlık tarafından alınan kararla Kerpe, Miço koyu ve Kumcağız dışındaki tüm plaj ve koylarda 2 gün süreyle denize girmek yasaklandı. Düzce´nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

        2023-08-10 12:15:55

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