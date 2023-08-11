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        Apartmanın 6'ncı katından düşen Üveys yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 05:49
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        Apartmanın 6'ncı katından düşen Üveys yaşamını yitirdi
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        Nazım Özgün ERBULAN/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nde apartmanın 6'ıncı katından düşerek ağır yaralanan Üveys Akgün(19), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olay, gece saatlerinde  Körfez ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Üveys Akgün, arkadaşı E.E. ile birlikte evde olduğu sırada, 7 katlı apartmanın 6'ncı katında bulunan balkondan aşağıya düştü. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu ağır yaralanan Üveys Akgün, ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgün, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Üveys Akgün ile beraber evde bulunan arkadaşı E.E., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-11 05:48:00

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