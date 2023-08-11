Apartmanın 6'ncı katından düşen Üveys yaşamını yitirdi (2)
DÜŞME ANI KAMERADA
Kocaeli´nin Körfez ilçesinde Üveys Akgün´ün 6´ncı kattan düşüp yaşamını yitirdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akgün´ün park halindeki aracın ön kaputuna düşüp beton zemine savrulduğu görüldü. Görüntülerde çevredekilerin Üveys Akgün´ün yanına koştuğu da yer aldı. Akgün´ün arkadaşı E.E. ile babaannesinin evdeyken telefonla konuştuğu sırada dengesine kaybedip düştüğü öne sürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2023-08-11 13:31:14