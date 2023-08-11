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        Kamyonet istinat duvarına çarptı; sürücü yaralandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 17:17
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        Kamyonet istinat duvarına çarptı; sürücü yaralandı
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        Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, D-100 kara yolu geçişinde, sürücünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, bariyeri parçalayıp, istinat duvarına çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü Y.K. yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında, İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Y.K.´nin kontrolünü yitirdiği 41 VK 496 plakalı kamyonet, bariyeri parçalayıp istinat duvarına çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonetin, çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-11 17:16:33

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