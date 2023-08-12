TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza; 3 yaralı

Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu'nda 1 yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Maşukiye mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara yönüne giden sürücü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile H.Ö. idaresindeki 34 EEF 764, H.Y. idaresindeki 16 YL 358, ve R.A. idaresindeki 34 RUY 50 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada sürücüler R.A. ve H.Ö. ile ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin araçları kaldırmalarının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

2023-08-12 10:16:48