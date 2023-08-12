Kocaelispor - Manisa FK: 0-2

Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) -
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Sezgin Çınar, Alpaslan Şen
KOCAELİSPOR: Harun, Yalçın, Cem (Dk. 65 Onil), Yusuf (Dk 65. Yusuf Emre), Atabey (Dk. 85 Okan), Daniel, Atila, İbrahima, Mehmet, Mesut (Dk. 46 Joao), Yusuf
MANİSA FK: Muhammed, Tugay (Dk. 79 Marvin), Kaan, Oğuz, Kerim (Dk.88 Ballou) , Oğuzhan, Daniel, Demba (Dk. 73 Doğukan), Burak (Dk. 88 David), Ayberk, Sandro
GOLLER: Dk.64-90+8 Sandro (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Yusuf (Kocaelispor)
1'inci Ligi'nin ilk haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Manisa FK´ya 2-0 mağlup oldu.
64'üncü dakikada Yalçın´ın hatalı geri pası sonrasında gelişen atakta ceza sahasındaki Oğuz'un pasıyla topla buluşan Sandro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
90+8'inci dakikada ceza sahası dışından çektiği şut sonrası Sandro, topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşma Manisa FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN
2023-08-12 23:57:02