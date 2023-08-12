Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kocaelispor - Manisa FK: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor - Manisa FK: 0-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - 

        STAT: Kocaeli

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Sezgin Çınar, Alpaslan Şen

        KOCAELİSPOR: Harun, Yalçın, Cem (Dk. 65 Onil), Yusuf (Dk 65. Yusuf Emre), Atabey (Dk. 85 Okan), Daniel, Atila, İbrahima, Mehmet, Mesut (Dk. 46 Joao), Yusuf

        MANİSA FK: Muhammed, Tugay (Dk. 79 Marvin), Kaan, Oğuz, Kerim (Dk.88 Ballou) , Oğuzhan, Daniel, Demba (Dk. 73 Doğukan), Burak (Dk. 88 David), Ayberk, Sandro

        GOLLER: Dk.64-90+8 Sandro (Manisa FK)

        SARI KARTLAR: Yusuf (Kocaelispor)

        1'inci Ligi'nin ilk haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Manisa FK´ya 2-0 mağlup oldu.

        64'üncü dakikada Yalçın´ın hatalı geri pası sonrasında gelişen atakta ceza sahasındaki Oğuz'un pasıyla topla buluşan Sandro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

        90+8'inci dakikada ceza sahası dışından çektiği şut sonrası Sandro, topu ağlara gönderdi: 0-2.

        Karşılaşma Manisa FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-12 23:57:02

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı
        Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kocaeli'de başladı
        Kocaeli'ye 3 yılda 553 derslikli 46 okul kazandırıldı
        Kocaeli'ye 3 yılda 553 derslikli 46 okul kazandırıldı
        Kocaeli'de 60 yaş üzeri bireylere "sağlıklı yaş alma" eğitimleri veriliyor
        Kocaeli'de 60 yaş üzeri bireylere "sağlıklı yaş alma" eğitimleri veriliyor
        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza; 3 yaralı
        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza; 3 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de "17. Sevgide Buluşalım" etkinliği
        Kocaeli'de "17. Sevgide Buluşalım" etkinliği