KOCAELİ'DE OTOMOBİL GALERİSİ KURŞUNLANDI

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde bulunan bir otomobil galerisi, otomobille gelen saldırganlar tarafından kurşunlandı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı işyerine isabet eden kurşunlar nedeniyle camlar kırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde yer alan bir otomobil galerisinde meydana geldi. Otomobille işyerinin önüne gelen iki şüpheli, araçtan 5 kez ateş açtı. İşyerinin kapalı olduğu saatlerde yaşanan saldırıda kurşunların isabet ettiği oto galeri dükkanının camları kırıldı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, işyerini kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü

-Kurşunlanan iş yerinden görüntü

DHA-Gündem Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2023-08-15 01:04:34