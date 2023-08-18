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        Kandıra´da mavi bayraklı 5 plaj dışında denize girmek bugün ve yarın yasak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:15
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        Kandıra´da mavi bayraklı 5 plaj dışında denize girmek bugün ve yarın yasak
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        Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle mavi bayraklı 5 plaj haricinde bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava şartları sebebiyle 18-19 Ağustos tarihlerinde Kandıra´da bulunan Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci´de cankurtaran hizmeti veren mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada değişen hava şartlarına göre mavi bayraklı plajlarda da denize girmenin yasaklanabileceği ifade edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

        2023-08-18 14:53:51

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