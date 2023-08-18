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        Almanya'da koronavirüsten öldü, memleketi İzmit'te toprağa verildi

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 16:34
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        Almanya'da koronavirüsten öldü, memleketi İzmit'te toprağa verildi
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        Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)ALMANYA'da, koronavirüsten hayatını kaybeden İrfan Dinç (66), memleketi İzmit'te toprağa verildi.

        Almanya'da yaşayan İrfan Dinç, yaklaşık 10 gün önce fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tahlillerde Dinç'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisi sırasında durumu kötüye giden Dinç, 2 gün önce hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan İrfan Dinç'in cenazesi, işlemlerinin ardından dün sabah memleketi Kocaeli'nin İzmit ilçesine getirildi. Dinç'in cenazesi, dün ikindi namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

        2023-08-18 16:33:37

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