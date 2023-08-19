Başına yorgun mermi isabet eden Musa'nın cinayet şüphelisi, 1 yıldır bulunamadı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, başına yorgun mermi isabet eden ve hastanede 34 gün sonra yaşamını yitiren Musa İlter'in (10) cinayet şüphelisi, 1 yıldır bulunamadı. Bölgede 500'den fazla güvenlik kamerasını inceleyen ve 100'e yakın silahta inceleme yapan ekipler, silahın olaydan sonra atılması ihtimaline karşın Sapanca Gölü'nde de dalgıçlarla arama yaptı. Ancak tüm çabalara karşın, sonuç alınamadı.

Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta 20 Ağustos 2022 tarihinde, traktördeki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Yaralanan İlter, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Musa, 24 Eylül'de Eşme Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Musa'nın ölümün ardından yapılan otopsiyle mermi çekirdeği çıkartıldı. Mermi çekirdeğinin zararsız çıkarılması için otopsiye adli tıp uzmanın yanı sıra Jandarma Komutanlığı'nda görevli balistik uzmanları da katıldı. Çıkarılan mermi İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel kuryeyle aynı gün İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun kriminal laboratuvarına gönderildi.

BÖLGEDEKİ SÜNNET DÜĞÜNÜ İNCELENDİ

Kocaeli Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) olay günü aynı mahallede sünnet düğünü olduğunu belirlemesiyle, bölgenin tamamında tedbir alındı. Düğünün yapıldığı alanda inceleme yapan jandarma ekipleri, bölgedeki tüm mermi kovanı ve çekirdeklerini toplayıp incelemeye aldı. Düğünde çekim yapan fotoğrafçının kaydettiği tüm fotoğraf ve videoları da inceleyen ekipler, katılan herkesi tek tek tespit etti. Düğüne katılan 150 kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerden üzerinde ve evinde silah bulunduranların silahlarına el konuldu. Musa'yı öldüren mermiyi ateşleyebilecek kalibredeki 100'e yakın silah, incelenmek üzere alındı. Aramalarda ele geçirilen kurusıkı ve ruhsatsız silahlar hakkında da işlem yapıldı. Düğünde 16 kişinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere de incelemeye alındı.

500 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, balistik ve siber suç uzmanlarının da aralarında olduğu özel ekip, 15 Eylül 2022 itibarıyla Kocaeli JASAT ekipleriyle birlikte çalışmaya başladı. Dron destekli çalışmalarda, merminin ateşlenebileceği yerlere yönelik mesafe ve yön tahlilleri yapıldı. Uzmanlar, merminin yaklaşık 800 metre mesafede yapılan sünnet düğününden ateşlendiğini kesinleştirdi. Düğün konvoyunun geçtiği D-100 kara yolu ve ara sokaklarla düğün alanından, Musa'nın hayatını kaybettiği bölgeye kadar olan mesafedeki iş yeri ve evlerin güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından oluşan yaklaşık 500 kamera görüntüsü incelenip, düğüne katılan araçlar da tespit edildi. İfadelerin ve izlenen görüntülerin ardından silahı bulunan, havaya ateş açan, düğün dışında farklı alana ayrılanların olup olmadığı belirlendi.

EL KONULAN SİLAHLAR, ÇEKİRDEKLE UYUM SAĞLAMADI

Yapılan çalışmalarda kriminal incelemeye gönderilen yaklaşık 100 silahın hiçbiri, Musa'nın başından çıkarılan çekirdekle uyum sağlamadı.Soruşturmayı genişleten ekipler, silahı olanların saklama ihtimaline karşı, olay yerine yakın bölgedeki ormanda dedektörlerle aramalar yaptı. Aramalarda hassas burunlu iz takip köpekleri de kullanıldı. Bölgede yeni kazılmış olabileceği değerlendirilen tüm alanlar titizlikle arandı ancak bir sonuca ulaşılamadı.

DALGIÇLAR, SAPANCA GÖLÜ'NDE SİLAHI ARADI

Mermiyi ateşleyen silahın Sapanca Gölü'ne atılmış olması ihtimalini de değerlendiren JASAT ekipleri, geçen günlerde Deniz Polisi dalgıçlarından destek istedi. Alanında uzman dalgıçlar, silahın atılmış olabileceği noktalar ve su altında düşeceği bölgeleri hesaplayıp Eşme sahilinde arama yaptı. Jandarma ekiplerinin 1 yıldır süren çalışması, aralıksız sürerken, şu ana kadar Musa'nın ölümüne neden olan silah ve ateşleyen kişi bulunamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2023-08-19 14:04:49