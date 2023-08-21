Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de cankurtaranlar 546 kişiyi boğulmaktan kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de cankurtaranlar 546 kişiyi boğulmaktan kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ sahillerinde cankurtaranlar, 16 Temmuz ve 20 Ağustos tarihleri arasında 546 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

        Kocaeli'de 11 plajda görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 16 Temmuz20 Ağustos tarihleri arasında 546 kişiyi boğulmaktan kurtardı. İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü´ne bağlı KOSKEM ekipleri, hava sıcaklıkları nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerden Cebeci´de 212, Kovanağzı´nda 20, Kumcağızda 137, Miço Plajında 9, Kerpe´de 33, Sarısu´da 8, Seyrek'te 25, Bağırganlı´da 37, Karamürsel bölgesinde 27, Darıca bölgesinde 18 ve Bayramoğlu sahilinde 20 kişiyi kurtardı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

        2023-08-21 16:34:04

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de bir ayda 546 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli'de bir ayda 546 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi
        Kocaeli'de Roma dönemine ait lahit parçası ele geçirildi
        Kocaeli'de ağaca çarpan minibüsteki 5'i turist 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de ağaca çarpan minibüsteki 5'i turist 6 kişi yaralandı
        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
        Kocaeli'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi
        Kocaeli'de Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi