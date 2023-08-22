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        TEM Otoyolu´nda 100 metre arayla 2 kaza: 4 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 12:59 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:00
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        TEM Otoyolu´nda 100 metre arayla 2 kaza: 4 yaralı
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        Dinçer AKBİRNazım Özgün ERBULAN/KARTEPE, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 100 metre arayla meydana gelen 2 kazada, 4 kişi yaralandı.

        İstanbul yönüne giden G.K., idaresindeki 06 CYJ 302 plakalı otomobil, TEM Otoyolu Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi geçişinde önünde giden H.T.'nin kullandığı 50 ADC 818 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 50 ADC 818 plakalı otomobilde sıkışan sürücü H.T. ve eşi K.T.´yi bulunduğu yerden çıkarırken, acil sağlık ekipleri diğer otomobilin sürücüsü G.K.´ye ilk müdahalede bulundu.

        Bu arada, kaza sonrası trafiğin aniden yavaşlaması sonucu, yaklaşık 100 metre geride duramayan R.Y. yönetimindeki  50 ABF 878 plakalı minibüs, önündeki R.K. idaresindeki 41 RA 610 plakalı TIR´a çarptı. Bu kazada da minibüste sıkışan R.Y. yaralandı. Her iki kazada yaralanan yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazalar nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yol 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

        Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-22 12:58:11

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