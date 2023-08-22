TÜPRAŞ'a bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lıyı saklamıştı, 16 yıl sonra yakalandı

Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, 2007 yılında TÜPRAŞ'a bombalı saldırı hazırlığındayken plastik patlayıcıyla yakalanan PKK'lı Z.T.'ye yardım edip sakladığı suçlamasıyla 16 yıldır aranan M.K. polis tarafından yakalandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Mart 2007'de gerçekleştirilen operasyonda, TÜPRAŞ'a bombalı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı Z.T. isimli kadın terörist, 11 kilo 730 gram plastik patlayıcı ve patlatma mekanizması için gerekli olan 10 elektrikli kapsülle yakalandı. Z.T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ona yardım ve yataklık ettiği iddia edilen M.K.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Hakkında `Silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen M.K.'nin yapılan istihbarat çalışması sonucu dün yeri tespit edildi ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Kocaeli Kandıra Cezaevi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

2023-08-22 14:41:30