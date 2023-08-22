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        Borç- alacak tartışmasında arkadaşını tabancayla yaraladı; 5 gün sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 22:27 Güncelleme: 22.08.2023 - 22:28
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        Borç- alacak tartışmasında arkadaşını tabancayla yaraladı; 5 gün sonra yakalandı
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        Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 2 arkadaş arasında, araç içerisinde borçalacak nedeniyle çıkan tartışma sonucu F.S. tabancayla vurularak yaralanırken, olaydan sonra kaçan S.E. ise 5 gün sonra yakalandı. S.E., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 17 Ağustos´ta İzmit Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. 41 SA 267 plakalı otomobilde S.E. ve arkadaşı F.S. arasında borçalacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.S., tabancayla çenesinden vuruldu. Olayın şokuyla F.S., otomobilini hareket ettirip Gölcük ilçesi istikametine sürdü. F.S., yolda başka bir arkadaşını arayıp yaralı olduğunu söyledi. Arkadaşı da durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 30 kilometre yol kateden F.S., Gölcük ilçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'nde aracında yaralı bulundu. F.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. F.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        5 GÜN SONRA YAKALANDI

        Polis, olayın ardından kaçan S.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olaydan 5 gün sonra yakalanan S.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi´ne sevk edildi. S.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR

        2023-08-22 22:26:31

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