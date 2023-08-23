Bakan Kacır: Türkiye'nin, Togg benzeri kilit teknoloji yatırımlarına ihtiyacı var

Nazım Özgün ERBULANDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin Togg benzeri pek çok kilit teknoloji yatırımına ihtiyacı var" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ağustos ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantıya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Kacır, Kocaeli´nin çok kıymetli bir sanayi şehri olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği sanayi atılımının öncü şehri oldu aslında Kocaeli. 20 yıl öncesinde sanayi bölgelerimizin sayısı 8 iken, bugün bu sayıyı 14'e yükseltmiş durumdayız. OSB'lerimizdeki istihdam Kocaeli´de 9 bin 150´lerden, 142 bin 343´e son 20 yılda yükseldi. Yani yaklaşık 16 misline çıktı. Yine üretimdeki parsel sayısı 81´den, bin 322´ye bu dönemde yükselmiş oldu. Organize sanayi bölgelerine ilave olarak 2 endüstri bölgesini de son 20 yılda Kocaeli'ye kazandırdık. Aynı zamanda 132 Ar-Ge merkezimiz, 17 tasarım merkezimiz ve 5 teknoparkımızda 938 firmamız Kocaeli'de Ar-Ge tasarım ve inovasyon odaklı faaliyetlerini sürdürüyor. Toplam ArGe personeli sayımız 15 binin üzerinde. Tasarım personeli sayımız da 400´e yakın. Bütün bu istatistikler aslında son 20 yılda Kocaeli sanayisinin ne düzeye geldiğini ifade ediyor" diye konuştu.

`OTOMOTİV İHRACATININ YÜZDE 25´İNİ TEK BAŞINA KOCAELİ GERÇEKLEŞTİRDİ´

Kocaeli´nin otomotiv sektöründe öncü rol oynadığını söyleyen Bakan Kacır, "Sektörel tarafta baktığımızda özellikle otomotiv sektöründe Kocaeli öncü şehrimiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin gerçekleştirdiği 30 milyar dolara yakın otomotiv ihracatının yüzde 25´ini tek başına Kocaeli gerçekleştirdi. 7,5 milyar dolarlık bir ihracata 43 bin çalışanın alın teriyle, akıl teriyle Kocaeli, otomotiv sanayiye imza atmış oldu. Yine kimya sektöründe Kocaeli'nin ihracat düzeyi, toplam sektörün yüzde 20´sinin üzerinde. 5 milyar doların üzerinde geçtiğimiz yıl kimya sektörümüz 53 bin personeliyle ihracat gerçekleştirdik Kocaeli'de. Yine metal sanayiinde de 32 bin personelin alın teriyle, akıl teriyle 5 milyar doların üzerinde ihracatı Kocaeli'de bulunan firmalarımız gerçekleştirildi" dedi.

Bakan Kacır, sanayicilerdeki yatırım iştahının artarak devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin Togg benzeri pek çok kilit teknoloji yatırımına ihtiyacı var. Bu yatırımlara Kocaeli'nin öncülük edeceğini öngörüyoruz. Bu anlamda Kocaeli'de bulunan firmalarımızla bakanlıkta gerçekleştirdiğimiz çalışmaları çok detaylı olarak paylaşmış olduk. Yine nitelikli iş gücü geliştirilmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bakanlıkta uygulayageldiğimiz programları, sanayicimize yönelik destekleri, önümüzdeki dönemde özellikle mesleki eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığımız, sanayicilerimiz ve bakanlık arasında kurmayı hedeflediğimiz iş birliği platformlarını yine sanayicilerimizle, Kocaeli Sanayi Odası üyelerimizle konuşma imkanına sahip olduk. Yine önümüzdeki dönemde ulusal düzeyde yürüteceğimiz sektörel politikaların Kocaeli'deki yansımalarını da birlikte planlama konusunda karşılıklı görüş alışverişi içinde olduk. En büyük memnuniyetim sanayicilerimizdeki yatırım iştahının artarak devam etmesidir. İstihdam artış hızının yükselerek devam etmesidir. Son dönemde yakaladığımız, özellikle Covid-19 pandemisi sonrasında yakaladığımız bir fırsat penceresi var küresel değer zincirlerinde, küresel tedarik zincirlerinde. Sanayicimiz bu pencereyi en iyi şekilde değerlendiriyor ve inşallah 245 milyar doları aşan imalat sanayi ihracatımızı hep birlikte daha ileri düzeylere çıkarmak için gayret gösterme konusunda ortak bir iradeyi paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Nazım Özgün ERBULAN-Dinçer AKBİR

2023-08-23 14:55:57