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        İzmit'te durdurulan araçta 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 20:08 Güncelleme: 23.08.2023 - 20:09
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        İzmit'te durdurulan araçta 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Selda Hatun TAN/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kontrol noktasında durdurulan araçta arama yaptı. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada depoların içerisinde 3 bin 950 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıt aktarımında kullanılan santrafüj düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

        2023-08-23 20:07:44

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