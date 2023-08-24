Kalp rahatsızlığı için gittiği hastanede muayene olurken kalp krizi geçirip, öldü
Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde Yücel Demirbaş (66), kalp rahatsızlığı nedeniyle randevu aldığı hastanede muayene olurken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Demirbaş, kurtarılamadı.
İşçi emeklisi Yücel Demirbaş, 2 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle randevu alıp Kocaeli Şehir Hastanesi´ne gitti. Demirbaş, hastanede muayene olurken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Demirbaş, dün gece hayatını kaybetti.
3 çocuk babası Yücel Demirbaş, bugün Derince Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI
2023-08-24 14:24:40