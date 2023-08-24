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        Kalp rahatsızlığı için gittiği hastanede muayene olurken kalp krizi geçirip, öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:25 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:26
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        Kalp rahatsızlığı için gittiği hastanede muayene olurken kalp krizi geçirip, öldü
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        Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Derince ilçesinde Yücel Demirbaş (66), kalp rahatsızlığı nedeniyle randevu aldığı hastanede muayene olurken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Demirbaş, kurtarılamadı.

        İşçi emeklisi Yücel Demirbaş, 2 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle randevu alıp Kocaeli Şehir Hastanesi´ne gitti. Demirbaş, hastanede muayene olurken kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Demirbaş, dün gece hayatını kaybetti.

        3 çocuk babası Yücel Demirbaş, bugün Derince Merkez Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Nabi YAZICI

        2023-08-24 14:24:40

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