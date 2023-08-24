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        Oğluna şiddet uygulayan kadından şikayetçi oldu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:43 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:44
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        Oğluna şiddet uygulayan kadından şikayetçi oldu
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        Nazım Özgün ERBULAN/ KARTEPE, (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kavga eden 2 çocuktan birinin annesi, diğer çocuğun boğazını sıktı. Şiddet gören çocuğun babası F.K., kadından şikayetçi oldu.

        Olay, önceki gün Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin bahçesinde oynayan 2 çocuk arasında tartışma çıktı. Kavganın ardından çocukların yanına gelen Gülcan E., oğlunun kavga ettiği çocuğun boğazını sıkıp şiddet uyguladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine çocuğu bırakan Gülcan E., uzaklaştı. Durumu öğrenen, şiddet gören çocuğun babası F.K., sitenin güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerde, kadının sinirle gelip çocuğun boğazını sıktığı ve çevredekilerin araya girdiği yer aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Nazım Özgün ERBULAN

        2023-08-24 17:42:45

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