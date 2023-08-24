Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de TIR'la motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 23:15 Güncelleme: 24.08.2023 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de TIR'la motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde TIR'la çarpışan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı. 

        Kaza, akşam saatlerinde Gölcük ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 47 DS 794 plakalı TIR ile Muhammed Ömer Meral (20) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletin sürücüsü Muhammed Ömer Meral ile  arkasındaki Ahmet Emin Sayın (21), yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Muhammed Ömer Meral, İzmit´te bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

        2023-08-24 23:14:24

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        Putin'den Prigojin'in ailesine taziye
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        HSK yetki kararnamesini tamamladı
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        "Konferans yarı finali doğal adayı"
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Bükreş'te Bahtiyar oldu!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Almanya ile karşı karşıyayız!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Durdurulamıyor! Sırrını paylaştı!
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı
        İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı
        İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin lira ceza kesildi
        İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon 929 bin lira ceza kesildi
        Oğluna şiddet uygulayan kadından şikayetçi oldu
        Oğluna şiddet uygulayan kadından şikayetçi oldu
        Kocaeli'de bir aile, oğullarının boğazını sıktığını iddia ettikleri kadında...
        Kocaeli'de bir aile, oğullarının boğazını sıktığını iddia ettikleri kadında...